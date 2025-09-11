L'épopée de Christine de Suède (1626 - 1689), reine sans trône devenue figure mythique. Personnage historique central au XVIIème siècle, la reine Christine de Suède est surtout le fruit de constructions et projections qui nous instruisent bien davantage sur notre propre époque que sur qui elle fut vraiment. Marion Lemaignan, en puisant dans des sources variées et inédites, esquisse au plus proche les contours de cette personnalité très contrastée. Reine à six ans à la suite du décès de son père au combat, elle assume seule le pouvoir à dix-huit ans, avant d'y renoncer quelques années plus tard. Convertie au catholicisme, elle parcourt l'Europe et se sédentarise à Rome sans cesser pourtant de vouloir conserver une forme d'autorité monarchique ; elle entretient une correspondance dense avec les grands esprits de son temps (Descartes, Pascal, Leibniz, Spinoza) et tisse des alliances avec la France de Louis XIV, l'Espagne de Philippe IV et la Papauté. Elle brille au sein des milieux lettrés mais son comportement parfois subversif suscite de nombreuses critiques ; elle intrigue par ses manières libres, et sa singularité provoque tout à la fois admiration et rejet. Du fait de sa trajectoire originale, elle semble toujours avoir fait figure de personnage excentrique. Pourtant, elle est aussi pleinement fille de son siècle : animatrice des arts et de la culture dont elle sut faire une puissante arme tactique, sa manière de manier le pouvoir auprès des monarques européens en font un miroir de la géopolitique internationale naissante. Ainsi, pour exceptionnelle qu'elle soit, elle n'en est pas moins un pur produit de son époque et c'est précisément ce paradoxe qui est fascinant.