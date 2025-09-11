Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Christine de Suède

Marion Lemaignan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'épopée de Christine de Suède (1626 - 1689), reine sans trône devenue figure mythique. Personnage historique central au XVIIème siècle, la reine Christine de Suède est surtout le fruit de constructions et projections qui nous instruisent bien davantage sur notre propre époque que sur qui elle fut vraiment. Marion Lemaignan, en puisant dans des sources variées et inédites, esquisse au plus proche les contours de cette personnalité très contrastée. Reine à six ans à la suite du décès de son père au combat, elle assume seule le pouvoir à dix-huit ans, avant d'y renoncer quelques années plus tard. Convertie au catholicisme, elle parcourt l'Europe et se sédentarise à Rome sans cesser pourtant de vouloir conserver une forme d'autorité monarchique ; elle entretient une correspondance dense avec les grands esprits de son temps (Descartes, Pascal, Leibniz, Spinoza) et tisse des alliances avec la France de Louis XIV, l'Espagne de Philippe IV et la Papauté. Elle brille au sein des milieux lettrés mais son comportement parfois subversif suscite de nombreuses critiques ; elle intrigue par ses manières libres, et sa singularité provoque tout à la fois admiration et rejet. Du fait de sa trajectoire originale, elle semble toujours avoir fait figure de personnage excentrique. Pourtant, elle est aussi pleinement fille de son siècle : animatrice des arts et de la culture dont elle sut faire une puissante arme tactique, sa manière de manier le pouvoir auprès des monarques européens en font un miroir de la géopolitique internationale naissante. Ainsi, pour exceptionnelle qu'elle soit, elle n'en est pas moins un pur produit de son époque et c'est précisément ce paradoxe qui est fascinant.

Par Marion Lemaignan
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Marion Lemaignan

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Christine de Suède par Marion Lemaignan

Commenter ce livre

 

Christine de Suède

Marion Lemaignan

Paru le 11/09/2025

349 pages

Librairie Académique Perrin

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262104085
9782262104085
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.