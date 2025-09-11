Encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manipulations militantes de la langue

Antispécisme, bienveillance, écriture inclusive... Ces termes chargés d'idéologie inondent nos débats, nos médias, nos universités. Eliette Abécassis, Ferghane Azihari, Maurice Berger, Andreas Bikfalvi, Dimitri Casali, Vincent Cespedes, Marc Chevrier, Vincent Coussedière, Charles Coutel, Chantal Delsol, Jean Ferrette, Samuel Fitoussi, Philippe Foussier, Renée Fregosi, Caroline Goldman, Yana Grinshpun, Noémie Halioua, Emmanuelle Hénin, Philippe d'Iribarne, Marcel Kuntz, Philippe de Lara, Joachim Le Floch-Imad, Anne-Marie Le Pourhiet, Samuel Mayol, Sylvie Perez, Emmanuel Pierrat, Gérard Rabinovitch, Pierre Rigoulot, Ingrid Riocreux, Frédéric Rouvillois, Xavier-Laurent Salvador, Paul Sugy, Jean Szlamowicz, Pierre-André Taguieff, Pierre-Henri Tavoillot, Thibault Tellier, Pierre Valentin, Pierre Vermeren, André Versaille, Olivier Vial, Christophe de Voogd. Ces quarante et un intellectuels, réunis par Sami Biasoni, prennent la plume et nous invitent à retrouver la nuance et l'esprit critique, contre le politiquement correct, la montée du populisme et la dictature de la pensée unique. Un décryptage essentiel.