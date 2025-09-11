Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manipulations militantes de la langue

Sami Biasoni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Antispécisme, bienveillance, écriture inclusive... Ces termes chargés d'idéologie inondent nos débats, nos médias, nos universités. Eliette Abécassis, Ferghane Azihari, Maurice Berger, Andreas Bikfalvi, Dimitri Casali, Vincent Cespedes, Marc Chevrier, Vincent Coussedière, Charles Coutel, Chantal Delsol, Jean Ferrette, Samuel Fitoussi, Philippe Foussier, Renée Fregosi, Caroline Goldman, Yana Grinshpun, Noémie Halioua, Emmanuelle Hénin, Philippe d'Iribarne, Marcel Kuntz, Philippe de Lara, Joachim Le Floch-Imad, Anne-Marie Le Pourhiet, Samuel Mayol, Sylvie Perez, Emmanuel Pierrat, Gérard Rabinovitch, Pierre Rigoulot, Ingrid Riocreux, Frédéric Rouvillois, Xavier-Laurent Salvador, Paul Sugy, Jean Szlamowicz, Pierre-André Taguieff, Pierre-Henri Tavoillot, Thibault Tellier, Pierre Valentin, Pierre Vermeren, André Versaille, Olivier Vial, Christophe de Voogd. Ces quarante et un intellectuels, réunis par Sami Biasoni, prennent la plume et nous invitent à retrouver la nuance et l'esprit critique, contre le politiquement correct, la montée du populisme et la dictature de la pensée unique. Un décryptage essentiel.

Par Sami Biasoni
Chez Cerf

|

Auteur

Sami Biasoni

Editeur

Cerf

Genre

Linguistique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manipulations militantes de la langue par Sami Biasoni

Commenter ce livre

 

Encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manipulations militantes de la langue

Sami Biasoni

Paru le 11/09/2025

310 pages

Cerf

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204164818
9782204164818
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.