Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Ces 10 intelligences qui changent tout !

Christophe Bourgois-Costantini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si vous étiez 10 fois plus intelligent et talentueux que vous ne le pensez ? Découvrez comment réveiller votre plein potentiel et devenir le champion de votre propre vie ! Nous avons tous en nous une richesse insoupçonnée, une force extraordinaire que l'on a oubliée. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à séparer le corps de l'esprit, comme si le " mental " et la " volonté " opéraient indépendamment du reste. Pourtant, nous possédons des compétences et une intelligence plurielle, des mad skills que nous avons dû taire pour nous conformer aux attentes de la société. Mais il n'existe pas qu'une seule et unique forme d'intelligence, nous sommes en réalité dotés de multiples aptitudes qui se complètent et se renforcent. Ce livre est le fruit du parcours personnel de l'auteur, enrichi par son expérience en tant que coach de nombreux chefs d'entreprise ainsi que de sportifs de haut niveau. Ceux qui témoignent dans cet ouvrage sont devenus des champions - à leur manière et dans leur domaine - parce qu'ils ont su tirer parti de leur intelligence dominante, et surtout développer des aptitudes complémentaires. Au fil des pages, découvrez comment déployer vos intelligences multiples pour réussir tout ce que vous souhaitez entreprendre !

Par Christophe Bourgois-Costantini
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Christophe Bourgois-Costantini

Editeur

Editions Diateino

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ces 10 intelligences qui changent tout ! par Christophe Bourgois-Costantini

Commenter ce livre

 

Ces 10 intelligences qui changent tout !

Christophe Bourgois-Costantini

Paru le 28/08/2025

200 pages

Editions Diateino

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354568306
9782354568306
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.