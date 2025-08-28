Ces 10 intelligences qui changent tout !

Et si vous étiez 10 fois plus intelligent et talentueux que vous ne le pensez ? Découvrez comment réveiller votre plein potentiel et devenir le champion de votre propre vie ! Nous avons tous en nous une richesse insoupçonnée, une force extraordinaire que l'on a oubliée. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à séparer le corps de l'esprit, comme si le " mental " et la " volonté " opéraient indépendamment du reste. Pourtant, nous possédons des compétences et une intelligence plurielle, des mad skills que nous avons dû taire pour nous conformer aux attentes de la société. Mais il n'existe pas qu'une seule et unique forme d'intelligence, nous sommes en réalité dotés de multiples aptitudes qui se complètent et se renforcent. Ce livre est le fruit du parcours personnel de l'auteur, enrichi par son expérience en tant que coach de nombreux chefs d'entreprise ainsi que de sportifs de haut niveau. Ceux qui témoignent dans cet ouvrage sont devenus des champions - à leur manière et dans leur domaine - parce qu'ils ont su tirer parti de leur intelligence dominante, et surtout développer des aptitudes complémentaires. Au fil des pages, découvrez comment déployer vos intelligences multiples pour réussir tout ce que vous souhaitez entreprendre !