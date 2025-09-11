Pierre Soulages (1919-2022) a toujours refusé d'établir une hiérarchie entre les différentes techniques qu'il a utilisées. Outre les oeuvres sur toile, il est également l'auteur d'un ensemble considérable de peintures sur papier, réalisé, avec quelques interruptions, tout au long de son parcours pictural, de 1946 jusqu'au début des années 2000. Privilégiant le brou de noix dans les premières années, Pierre Soulages reviendra souvent à cette matière qu'utilisent les ébénistes et dont il aime les qualités de transparence et d'opacité, de luminosité également en contraste avec le blanc du papier. Il emploie aussi l'encre et la gouache pour des oeuvres aux dimensions restreintes mais à la puissance formelle et à la diversité tout aussi remarquables. L'oeuvre sur papier de Pierre Soulages, qui fut longtemps conservé par l'artiste, a été moins souvent montré que les peintures sur toile, et rarement rassemblé dans des expositions à part entière. Elle constitue pourtant un ensemble indispensable à la compréhension de sa peinture.