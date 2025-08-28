Inscription
Littérature et laïcité

Samuel Mayol

Depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours, la littérature française accompagne et éclaire l'évolution de la laïcité, du religieux et du vivre-ensemble. A travers les siècles, écrivains, poètes et romanciers interrogent, critiquent et redéfinissent sans relâche les rapports entre foi, société, individu et pouvoir politique. Ce livre parcourt les grands moments de cette histoire, révélant comment la pensée littéraire a contribué à façonner notre laïcité. Au fil des oeuvres, des débats surgissent sur l'identité, la liberté de conscience, la place des femmes, la sexualité ou encore la tolérance. Ce panorama met en lumière la façon dont la littérature française, des troubadours aux auteurs contemporains, participe activement à l'émergence et à l'actualisation de l'idéal laïque.

Par Samuel Mayol
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Samuel Mayol

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des religions

Littérature et laïcité

Samuel Mayol

Paru le 28/08/2025

250 pages

Editions L'Harmattan

26,00 €

9782336554570
© Notice établie par ORB
