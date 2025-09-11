Lettres à la bien-aimée et autres poèmes

Manoeuvre de chantier, maçon, ouvrier agricole, Thierry Metz (1956-1997) est l'auteur d'une oeuvre rare, dont Le journal d'un manoeuvre est devenu pour beaucoup un livre culte. Cette renommée ne devrait pas faire oublier l'étendue et la puissance de l'oeuvre poétique de Thierry Metz. Les six recueils réunis dans ce volume témoignent de son écriture aiguë et vibrante, d'une lucidité sans compromis, qui fait entendre entre désespoir et tendresse blessée, émerveillement et fragilité, une parole humaine d'une exceptionnelle vérité.