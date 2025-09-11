Inscription
#Roman francophone

Lettres à la bien-aimée et autres poèmes

Thierry Metz, Isabelle Lévesque, Eric Vuillard

Manoeuvre de chantier, maçon, ouvrier agricole, Thierry Metz (1956-1997) est l'auteur d'une oeuvre rare, dont Le journal d'un manoeuvre est devenu pour beaucoup un livre culte. Cette renommée ne devrait pas faire oublier l'étendue et la puissance de l'oeuvre poétique de Thierry Metz. Les six recueils réunis dans ce volume témoignent de son écriture aiguë et vibrante, d'une lucidité sans compromis, qui fait entendre entre désespoir et tendresse blessée, émerveillement et fragilité, une parole humaine d'une exceptionnelle vérité.

Par Thierry Metz, Isabelle Lévesque, Eric Vuillard
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Thierry Metz, Isabelle Lévesque, Eric Vuillard

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

Lettres à la bien-aimée et autres poèmes

Thierry Metz

Paru le 11/09/2025

400 pages

Editions Gallimard

10,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782073110947
