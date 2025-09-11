L'assassin Eighteen

"J'attends que quelqu'un vienne me tuer. Cette nuit, toutes les conditions sont réunies". L'agent Seventeen s'est retranché dans la maison de Sixteen, son prédécesseur dans une lignée de super tueurs à gages. Il sait que quiconque aspire à devenir Eighteen devra d'abord l'éliminer. Mais lorsqu'une balle étoile le verre blindé de la baie panoramique du salon, le sniper se révèle être une fillette d'une dizaine d'années, mutique, farouche et terrifiée. Qui est-elle ? Pourquoi elle ?