L'assassin Eighteen

Laurent Boscq, John Brownlow

"J'attends que quelqu'un vienne me tuer. Cette nuit, toutes les conditions sont réunies". L'agent Seventeen s'est retranché dans la maison de Sixteen, son prédécesseur dans une lignée de super tueurs à gages. Il sait que quiconque aspire à devenir Eighteen devra d'abord l'éliminer. Mais lorsqu'une balle étoile le verre blindé de la baie panoramique du salon, le sniper se révèle être une fillette d'une dizaine d'années, mutique, farouche et terrifiée. Qui est-elle ? Pourquoi elle ?

Par Laurent Boscq, John Brownlow
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Laurent Boscq, John Brownlow

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Thrillers

L'assassin Eighteen

John Brownlow trad. Laurent Boscq

Paru le 11/09/2025

608 pages

Editions Gallimard

10,50 €

9782073087966
