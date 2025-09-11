Inscription
Patriotic School

Macha Séry

ActuaLitté
Patriotic School, filtre à espions sophistiqué, a opéré de janvier 1941 à fin mai 1945, dans un vaste manoir victorien au sud de Londres. Tout étranger mettant le pied au Royaume-Uni, clandestinement ou avec une mission légale, y était enfermé jusqu'à ce que le MI5 ait établi s'il était de bonne foi ou s'il s'agissait d'un espion camouflé. Officiers interrogateurs, archivistes, analystes et secrétaires du renseignement y ont côtoyé des "pensionnaires" venus de tous horizons. Joseph Kessel et Maurice Druon, Jean Moulin, François Mitterrand et Jean-Pierre Melville y ont séjourné. La réalité historique, tirée des archives britanniques, se mêle avec précision et humour à la fiction dans cette fresque du quotidien des uns, obsédés par la crainte de relâcher un ennemi, et des autres, mus par la seule idée de sortir de là.

Par Macha Séry
Chez Editions Gallimard

Macha Séry

Editions Gallimard

Romans d'espionnage

Patriotic School

Macha Séry

Paru le 11/09/2025

496 pages

Editions Gallimard

21,00 €

ActuaLitté
9782073035158
