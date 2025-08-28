Se former en travaillant c'est légalement possible depuis septembre 2018. A la suite d'expérimentations, le législateur a inscrit la Formation en Situation de Travail (FEST) dans le Code du travail et a complété par un décret en décembre 2018. Depuis, les entreprises et les institutions investissent cette innovation pédagogique prometteuse. A partir d'une veille étayée des pratiques FEST développées sur le terrain, les auteurs dressent ce guide exhaustif aussi théorique que pratique à destination de tous ceux qui souhaitent s'engager vers cette nouvelle modalité de formation professionnelle continue. Acteurs, enjeux, financements, avantages et perspectives sont abordés par deux praticiens complémentaires qui les analysent de façon opérationnelle. Un guide pour la mise en action.