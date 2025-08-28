Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La Formation En Situation de Travail - FEST

Christophe Parmentier, Richard Douxami

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Se former en travaillant c'est légalement possible depuis septembre 2018. A la suite d'expérimentations, le législateur a inscrit la Formation en Situation de Travail (FEST) dans le Code du travail et a complété par un décret en décembre 2018. Depuis, les entreprises et les institutions investissent cette innovation pédagogique prometteuse. A partir d'une veille étayée des pratiques FEST développées sur le terrain, les auteurs dressent ce guide exhaustif aussi théorique que pratique à destination de tous ceux qui souhaitent s'engager vers cette nouvelle modalité de formation professionnelle continue. Acteurs, enjeux, financements, avantages et perspectives sont abordés par deux praticiens complémentaires qui les analysent de façon opérationnelle. Un guide pour la mise en action.

Par Christophe Parmentier, Richard Douxami
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Christophe Parmentier, Richard Douxami

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Formation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Formation En Situation de Travail - FEST par Christophe Parmentier, Richard Douxami

Commenter ce livre

 

La Formation En Situation de Travail - FEST

Christophe Parmentier, Richard Douxami

Paru le 28/08/2025

202 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336543871
9782336543871
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.