En un éclair

Eclair et le cinéma français, c'est une histoire d'amour qui aura duré un siècle. Dès 1907, date de sa création, le groupe Eclair est devenu rapidement un acteur incontournable dans la réalisation de films muets et de bandes d'actualité, ainsi que dans la conception de caméras très perfectionnées, avant de se diriger résolument vers les tournages en studios et le traitement de la pellicule. A Epinay-sur-Seine, les studios ont accueilli des générations d'acteurs célèbres. Les plus grands cinéastes français et étrangers ont pu y réaliser leurs films dans des conditions remarquables. A Epinay-sur-Seine, les laboratoires Eclair ont permis à de nombreux metteurs en scène et directeurs de la photographie de bénéficier de prestations d'une extrême qualité et d'une relation humaine particulièrement chaleureuse. Vingt grands professionnels témoignent dans cet ouvrage, dont Claude Lelouch, Alain Terzian et Tarak Ben Ammar qui, dans cette entreprise familiale, se retrouvaient "comme à la maison" .