Cuisines du monde

Une livre de recettes simples et variées, cuisinées par des familles du monde entier pour les célébrations et les fêtes. Rejoignez des familles du monde entier qui partagent leurs recettes préférées pour les grandes occasions et les fêtes. Qu'elles soient pour le Ramadan ou la Pâque juive, pour une fête nationale, un anniversaire ou tout simplement une grande réunion de famille, toutes les recettes sont simples, touchantes et délicieuses. Les recettes et les instructions étape-par-étape, illustrées dans un style bande dessinée, sont simples à suivre. Du riz de fête nigérian aux biscuits d'Halloween américains, chaque recette apporte à votre table des cuisines, des traditions et des histoires internationales authentiques. Découvrez également des informations fascinantes sur les traditions festives régionales, le matériel de cuisine et les ingrédients. Toutes les recettes sont végétariennes et des instructions sont également fournies pour les préparer avec des aliments vegan, sans fruits à coque, sans laitages, sans oeufs et sans gluten. dès 7 ans