Ma première playlist des petits pirates

Ecoute les chansons préférées des petits pirates ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Quelles chansons sont sur la playlist des petits pirates ? Dans le monde des pirates en herbe, on écoute : " Le pirate bang bang " ; " Il était un petit navire " ; " A ram sam sam " ; " Le petit matelot " ; " A l'abordage " ; " Maman les p'tits bateaux " et ils s'endorment en écoutant la " Berceuse des Grandes Antilles ". Au fil des 7 puces sonores et des douces illustrations de Kabuki, on accompagne la joyeuse balade musicale de ces apprentis pirates ! Nouveau : 7 puces sonores et 2 piles AAA + volume réglable