Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Ma première playlist des petits pirates

Kabuki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ecoute les chansons préférées des petits pirates ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Quelles chansons sont sur la playlist des petits pirates ? Dans le monde des pirates en herbe, on écoute : " Le pirate bang bang " ; " Il était un petit navire " ; " A ram sam sam " ; " Le petit matelot " ; " A l'abordage " ; " Maman les p'tits bateaux " et ils s'endorment en écoutant la " Berceuse des Grandes Antilles ". Au fil des 7 puces sonores et des douces illustrations de Kabuki, on accompagne la joyeuse balade musicale de ces apprentis pirates ! Nouveau : 7 puces sonores et 2 piles AAA + volume réglable

Par Kabuki
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Kabuki

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ma première playlist des petits pirates par Kabuki

Commenter ce livre

 

Ma première playlist des petits pirates

Kabuki

Paru le 28/08/2025

7 pages

Editions Gründ

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324037559
9782324037559
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.