Mes premières petites comptines pour compter

Solenne, Thomas

Ecoute tes premières comptines pour compter ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées. Découvre l'adorable chanson " 1, 2, 3 petits chats " et caresse la fourrure toute douce du drôle de chat ! Touche " Les cubes " pailletés et compte 1 . 2 . 3 . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 ! Découvre " 1. 2. 3, allons dans les bois " avec un joli petit panier en rotin ! ". Chantonne " Pomme, poire abricot " et fais disparaître celui qui est en trop ! Trouveras-tu les " Sept petits canards " qui se cachent dans l'eau scintillante ? Les illustrations de Solenne et Thomas accompagnent ce voyage musical et sensoriel au pays des chiffres !

Par Solenne, Thomas
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Solenne, Thomas

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres à toucher

