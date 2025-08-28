Le passage en poche de la saga phénomène Assoiffés ! Seule mortelle dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle ? Je me suis réveillée ce matin-là avec des trous de mémoire vertigineux. Depuis, des bribes de souvenirs surgissent, sortes de flashs incompréhensibles : s'agit-il de mon passé ou d'hallucinations ? Seule certitude, l'abominable Hudson est de retour. Et le Cercle, organisation qui gouverne les créatures magiques, s'intéresse de bien trop près à moi. Je suis plus décidée que jamais à défendre mes amis... mais aurai-je suffisamment de force pour repousser la menace qui rôde encore et toujours autour de nous ?