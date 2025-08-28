Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Foudroyés

Aylin Manço, Tracy Wolff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le passage en poche de la saga phénomène Assoiffés ! Seule mortelle dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle ? Je me suis réveillée ce matin-là avec des trous de mémoire vertigineux. Depuis, des bribes de souvenirs surgissent, sortes de flashs incompréhensibles : s'agit-il de mon passé ou d'hallucinations ? Seule certitude, l'abominable Hudson est de retour. Et le Cercle, organisation qui gouverne les créatures magiques, s'intéresse de bien trop près à moi. Je suis plus décidée que jamais à défendre mes amis... mais aurai-je suffisamment de force pour repousser la menace qui rôde encore et toujours autour de nous ?

Par Aylin Manço, Tracy Wolff
Chez Pocket

|

Auteur

Aylin Manço, Tracy Wolff

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Foudroyés par Aylin Manço, Tracy Wolff

Commenter ce livre

 

Foudroyés

Tracy Wolff trad. Aylin Manço

Paru le 28/08/2025

736 pages

Pocket

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350570
9782266350570
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.