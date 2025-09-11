Cache-cache P'tit Loup

Le premier grand livre à flaps de P'tit Loup pour retrouver P'tit Loup à toutes les pages ! Cinq doubles-pages avec des grandes scènes de la vie de P'tit Loup avec des flaps en feutrine à manipuler par les tout-petits pour développer le toucher et la motricité fine en s'amusant ! Sur chaque double-page, P'tit Loup est caché sous un flap, on peut donc lire le livre avec une ritournelle "Mais où est caché P'tit Loup ? " et l'enfant s'amusera à le retrouver.