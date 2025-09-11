Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Cache-cache P'tit Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le premier grand livre à flaps de P'tit Loup pour retrouver P'tit Loup à toutes les pages ! Cinq doubles-pages avec des grandes scènes de la vie de P'tit Loup avec des flaps en feutrine à manipuler par les tout-petits pour développer le toucher et la motricité fine en s'amusant ! Sur chaque double-page, P'tit Loup est caché sous un flap, on peut donc lire le livre avec une ritournelle "Mais où est caché P'tit Loup ? " et l'enfant s'amusera à le retrouver.

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cache-cache P'tit Loup par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Commenter ce livre

 

Cache-cache P'tit Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 11/09/2025

10 pages

Editions Auzou

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039562706
9791039562706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.