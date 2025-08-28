Inscription
#Imaginaire

Le Labyrinthe - Le rivage des survivants Tome 2

James Dashner

ActuaLitté
73 ans après Le Labyrinthe , la survie de l'espèce humaine est menacée. Sadina et les insulaires font route vers l'Alaska, dans l'espoir d'élaborer un remède contre la Braise. Mais la Tête de Dieu, désormais dirigée par Alexandra, est fracturée. Après le meurtre de Nicholas, les objectifs de la déesse sont obscurs et l'avenir du monde entier est en jeu. Au cours d'un périple semé d'embûches, le groupe des voyageurs est divisé : chacun fait face à ses doutes et les vrais visages se révèlent. Les insulaires pensent que le remède est en eux, mais sont-ils vraiment immunisés ? Les frontières entre le bien et le mal se brouillent, et personne, pas même la Tête de Dieu, ne peut prévoir l'avenir.

Par James Dashner
Chez Pocket

|

Auteur

James Dashner

Editeur

Pocket

Genre

Mondes futuristes

Le Labyrinthe - Le rivage des survivants Tome 2

James Dashner

Paru le 28/08/2025

456 pages

Pocket

8,70 €

ActuaLitté
9782266349659
© Notice établie par ORB
