#Essais

Magali

Caryl Férey

ActuaLitté
Caryl Férey se penche sur le féminicide de Magali Blandin, un meurtre aux ramifications multiples. Magali Blandin avait 42 ans, elle était éducatrice spécialisée, mère de quatre enfants, et son mari l'a tuée. Sa disparition, Caryl Férey l'a découverte un jour de février 2021 en écoutant le journal de France Culture. Si le nom de Magali Blandin ne lui dit rien, le lieu du crime en revanche lui est familier : Montfortsur- Meu, le paisible village d'Ille-et-Vilaine où il a grandi. Troublé par cette nouvelle, Caryl Férey décide de mener l'enquête. Comme le ferait un fait diversier, il part sur les lieux, reconstitue les faits et procède à une enquête de voisinage pour comprendre qui était Magali et ce qui se cache derrière ce meurtre. Pour que ni son nom ni son histoire ne tombent dans l'oubli. " Caryl Férey raconte une quête infructueuse et remonte aussi le fil de son passé, avec humanité et ironie. " VSD " L'auteur de Zulu et d' Okavango décide de se rendre sur ces lieux pour lui synonymes d'une enfance heureuse afin de comprendre qui était cette femme et démonter les rouages complexes d'un féminicide. " Rolling Stone " Magali est un portrait social, un portrait d'époque. " Ouest France

Par Caryl Férey
Chez Pocket

|

Auteur

Caryl Férey

Editeur

Pocket

Genre

Criminalité

Magali

Caryl Férey

Paru le 28/08/2025

160 pages

Pocket

7,70 €

ActuaLitté
9782266348720
