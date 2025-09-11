Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Mes merveilleuses histoires de Petite Taupe

Orianne Lallemand, Claire Frossard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un nouveau recueil de notre héroïne Petite Taupe ! Un second recueil des plus belles histoires de Petite Taupe avec 5 des derniers albums parus. Une fabrication travaillée avec la couverture mousse et le signet silhouetté. Titres du recueil : Le facteur est passé Tombe la pluie Petite Taupe est malade Petite Taupe et l'aventure du grand nord Petite Taupe et le mystérieux inconnu 5 merveilleuses histoires, parfaites pour plonger dans l'univers enchanté de Petite taupe !

Par Orianne Lallemand, Claire Frossard
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Orianne Lallemand, Claire Frossard

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes merveilleuses histoires de Petite Taupe par Orianne Lallemand, Claire Frossard

Commenter ce livre

 

Mes merveilleuses histoires de Petite Taupe

Orianne Lallemand, Claire Frossard

Paru le 11/09/2025

164 pages

Editions Auzou

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039542692
9791039542692
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.