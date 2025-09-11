Mes merveilleuses histoires de Petite Taupe

Un nouveau recueil de notre héroïne Petite Taupe ! Un second recueil des plus belles histoires de Petite Taupe avec 5 des derniers albums parus. Une fabrication travaillée avec la couverture mousse et le signet silhouetté. Titres du recueil : Le facteur est passé Tombe la pluie Petite Taupe est malade Petite Taupe et l'aventure du grand nord Petite Taupe et le mystérieux inconnu 5 merveilleuses histoires, parfaites pour plonger dans l'univers enchanté de Petite taupe !