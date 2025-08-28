Immortal Consequences

Certains destins sont plus cruels que la mort... A la Blackwood Academy, une école de magie noire, les élèves doivent s'affronter pour ne pas disparaître à jamais dans le Néant. Six adolescents sont coincés entre la vie et la mort dans l'étrange Blackwood Academy, une école de magie noire. Ils y apprennent comment aider les âmes à passer dans l'au-delà. Jusqu'au jour où ils apprennent qu'ils vont devoir s'affronter dans une competition terrible. Le vainqueur pourra choisir de passer de l'autre côté, ou rester à Blackwood pour l'éternité. Plus terrifiant encore : les perdants seront sacrifiés et perdus à jamais. Un vrai cauchemar, d'autant que des forces terrifiantes sont aussi de la partie, et comptent bien jouer le rôle le plus important !