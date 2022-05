Star Wars - La Haute République - Un équilibre fragile T01

C'est l'ère de la Haute République. L'expansion à travers les étoiles bat son plein. Les fameux Jedi, gardiens de la paix, sont chargés de protéger la République et d'entretenir l'espoir de ceux qui explorent les sombres recoins de la galaxie. Après la Grande Catastrophe, la jeune Jedi Lily Tora-Asi a été missionnée pour aider les réfugiés à s'installer sur Banchii, un monde inhabité dans le système d'Inugg, loin à l'intérieur de la Bordure Extérieure. Banchii est le site du nouveau temple Jedi dirigé par Maître Arkoff, le mentor wookiee de Lily, qui envisage le temple comme un refuge pour les nouveaux habitants et une étape pour les voyageurs. Tandis qu'elle doit gérer les arrivées des nouveaux colons et élucider d'étranges mystères sur cet avant-poste éloigné, Lily est tourmentée par une question : en fait-elle assez pour maintenir la paix dans la galaxie ? Mais lorsqu'un nouveau danger menace la colonie, la jeune Jedi devra relever le plus grand défi qu'elle ait eu à affronter jusqu'alors...