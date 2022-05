Star Wars - Étoiles Perdues T01

L'Alliance Rebelle vient d'évacuer sa base sur la planète Hoth. Et c'est ici que le pilote Thane Kyrell se souvient... Quatorze ans auparavant, la planète Jelucan est annexée par l'Empire Galactique. Thane, issu de la seconde vague de colons, rencontre ce jour-là Ciena Ree, une jeune fille issue de la première. Ces enfants que tout aurait dû séparer partagent un même rêve : entrer dans l'armée Impériale pour voler dans l'espace infini. Admis dans la prestigieuse Académie Royale, cadets brillants, ils sont en bonne voie pour réaliser leur rêve commun. Cependant, à mesure que leur amitié complice évolue en des sentiments plus profonds, ils sont bientôt confrontés au côté obscur de l'Empire et à la guerre qui les sépare. Mais parfois, le destin finit par réunir les étoiles contraires...