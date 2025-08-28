Soulager les maux de ventre

Une approche globale de la santé du corps et de l'esprit ! Notre cerveau n'est pas le seul maître à bord, notre ventre joue un rôle tout aussi important dans notre équilibre ! Avec plus de 100 millions de neurones (autant que la moelle épinière) et des connexions permettant un échange constant et réciproque d'informations avec le cerveau sur son état physico-chimique, immunitaire et émotionnel, l'intestin est notre véritable deuxième cerveau ! Il fait face à de nombreux défis qui le perturbent - les stress répétitifs, les plats préparés industriellement... - et qui occasionnent coliques, constipation, digestion difficile, ballonnements, brûlures d'estomac... Or, si nous ne savons pas écouter les messages de notre ventre, ces maux peuvent donner lieu à des troubles beaucoup plus profonds. Alain Tardif, naturopathe expérimenté, nous invite dans cet ouvrage à : Comprendre comment fonctionne le ventre , à la fois physiologiquement et émotionnellement Décrypter les signaux douloureux qu'il envoie et les soigner durablement Connaître les solutions naturelles pour garder un ventre sain