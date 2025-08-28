L'Ambre et le masque

Après le parfum au Moyen-Age avec Isolde ou le Secret des Fleurs , nouvelle échappée au pays des senteurs avec ce roman tout en sensualité entre intrigues, passion et savoir-faire au XVIIIe siècle. Par l'auteure des Couleurs du destin . A Nîmes, à l'automne 1779, la jeune Gersende perd brutalement son père, maître gantier-parfumeur de renom. Alors qu'est rendu un dernier hommage à l'artisan réapparaît l'énigmatique Gabriel, cadet du défunt... Avec son frère, Gersende part séjourner à Grasse chez le célèbre Fragonard, qui a accepté d'initier les enfants de son ancien élève. Mais à leur retour ils constatent que Gabriel a la mainmise sur la ganterie et une emprise détestable sur leur mère. Gersende veut découvrir ce qui a incité son oncle à sortir de l'oubli. Et pourquoi il met à mal la renommée de l'Origanterie. Une vengeance ? Mais de quoi ? de qui ? Dans sa quête, la jeune fille, devenue parfumeuse de talent, trouvera sur le chemin tortueux de la vérité celui qui osera tout pour faire battre son coeur. Un roman qui célèbre les sens, entre intrigues, passion et savoir-faire au XVIIIe siècle.