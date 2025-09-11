Inscription
Mon combat pour devenir père

Mathieu Ceschin

"Ce livre est bien plus qu'un simple récit, c'est un témoignage d'amour, de courage et de persévérance. C'est l'histoire de mon parcours, un voyage qui m'a conduit, à travers des défis et des joies, jusqu'au moment béni où tu es enfin arrivé dans ma vie". Dans ce témoignage émouvant, Mathieu Ceschin se livre sans filtre sur son combat pour accéder à la paternité. Il revient sur son désir de devenir père en solo, des prémices aux étapes de la gestation pour autrui en passant par les diverses embûches et préjugés auxquels il a été confronté. Et c'est avec beaucoup de sincérité qu'il se confie sur la naissance de son fils et les tout premiers jours avec Ezio. UN RECIT POIGNANT POUR LIBERER LA PAROLE AUTOUR DE LA GPA. Mathieu Ceschin, ancien agriculteur, s'est fait connaître dans la saison 15 de l'émission aux millions de téléspectateurs, L'amour est dans le pré. Suivi par plus de 280 000 "followcops" sur son compte Instagram @mathieu. ceschin, il a à coeur de faire évoluer les mentalités sur la GPA, l'homosexualité, les familles monoparentales et homoparentales. Il est l'auteur d'un second récit, Un papa comme les autres (Leduc).

Par Mathieu Ceschin
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Mathieu Ceschin

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Paternité

Mon combat pour devenir père

Mathieu Ceschin

Paru le 11/09/2025

160 pages

Leduc.s éditions

7,90 €

9791028534905
