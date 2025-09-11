Inscription
#Roman francophone

Un papa comme les autres

Mathieu Ceschin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'écris cette suite parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée à la naissance d'Ezio. Parce qu'un combat ne s'éteint pas quand l'enfant vient au monde - il change simplement de visage. Parce qu'il ne suffit pas d'être devenu père... il faut le devenir chaque jour". Après Mon combat pour devenir père, où Mathieu Ceschin se confiait sur son parcours et libérait la parole autour de la GPA, il se livre à présent sur sa première année auprès d'Ezio, son fils tant désiré. Papa solo et quinqua, Mathieu aborde avec sincérité son quotidien à cent à l'heure, jonglant entre sa carrière et l'éducation de son fils. Il évoque aussi l'importance de déconstruire les préjugés et de s'entourer de ses proches pour fonder une famille choisie. Un témoignage singulier et universel à la fois, qui trouvera un écho en chacun de nous. Mathieu Ceschin, ancien agriculteur, s'est fait connaître dans la saison 15 de l'émission aux millions de téléspectateurs, L'amour est dans le pré. Suivi par plus de 280 000 "followcops" sur son compte Instagram @mathieu. ceschin, il a à coeur de faire évoluer les mentalités sur la GPA, l'homosexualité, les familles monoparentales et homoparentales. Il est l'auteur d'un premier récit best-seller, Mon combat pour devenir père (Leduc).

Par Mathieu Ceschin
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Mathieu Ceschin

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Un papa comme les autres par Mathieu Ceschin

Commenter ce livre

 

Un papa comme les autres

Mathieu Ceschin

Paru le 11/09/2025

192 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

ActuaLitté
9791028534608
© Notice établie par ORB
