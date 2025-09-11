"POUR MES FILLES ET POUR LES FUTURES GENERATIONS DE FEMMES". TINA KNOWLES, mère de Beyoncé Knowles-Carter, de Solange Knowles et de Kelly Rowland, sa fille d'adoption, est connue dans le monde entier comme une figure de Matriarche avec un grand M : une femme sage, déterminée, sûre d'elle et affirmée qui a élevé et inspiré quelques-unes des plus grandes artistes de notre temps. Mais son histoire est bien plus que cela. Petite fille précoce, quoique turbulente, benjamine d'une famille de sept enfants, Tina Knowles fuit rapidement les réalités de la ségrégation pour de nouveaux horizons. Ce parcours de vie - jalonné par le deuil et les tragédies, les prises de risque et les bouleversements romantiques et créatifs, l'éducation de ses filles superstars et les coulisses de leur succès planétaire - constitue l'histoire remarquable qu'elle livre dans cet ouvrage : une chronique captivante de l'amour familial et du déchirement, de la perte et de la persévérance, mais aussi de la créativité, de l'audace et de la volonté qu'il faut à une fille de Galveston pour changer le monde. C'est l'histoire intime d'une femme brillante, une saga familiale sur plusieurs générations qui porte en elle l'histoire de l'Amérique, ainsi que la sagesse transmise de femmes en femmes, de mères en filles, à travers les générations. TINA KNOWLES, née Celestine Ann Beyoncé, est une femme d'affaires à succès, styliste, collectionneuse d'art et militante américaine. Elle a contribué jour après jour à guider les Destiny's Child - le groupe de musique de Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams - vers leur succès mondial. Elle est la grand-mère de six petits-enfants et la matriarche de beaucoup d'autres.