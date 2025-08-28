Inscription
#Imaginaire

Ce que disent les morts

Philip K. Dick, Hélène Collon

Cryogénisé à sa mort, le très puissant et richissime Louis Sarapis n'a pu être ranimé ; pourtant, il continue à diriger son entreprise et à intervenir dans la vie politique américaine ! Impossible de téléphoner, d'écouter la radio, de lire le journal ou d'allumer la télévision sans entendre ses paroles venues de l'espace. Grand écrivain de l'imaginaire, Philip K Dick abolit les frontières entre la vie et la mort, la réalité et la fiction.

Auteur

Philip K. Dick, Hélène Collon

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Science-fiction

