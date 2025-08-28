Inscription
#Roman francophone

Python

Nathalie Azoulai

ActuaLitté
Les machines du monde tournent grâce à des programmes informatiques qu'on appelle le code. J'ai passé l'âge mais je veux apprendre à coder. En Python, à cause du nom, mais surtout pour comprendre ce qui se passe sous les doigts des codeurs qui pianotent jour et nuit. Car les codeurs sont optimistes, à défaut d'aimer la vie, ils aiment le futur, l'avenir commence ici. – Très bien, alors écris un biopic, l'histoire d'un codeur qui fait fortune, ce sera romanesque, les gens aiment ça. – Non, je veux comprendre comment ça marche. Par où commencer ? Je ne sais pas, je me noie, mais Python m'obsède alors je m'obstine. Je prends des cours, je me faufile parmi des bataillons de geeks. Python devient le nom d'une initiation, de cette soute où je descends pour mieux voir vivre entre eux les garçons.

Par Nathalie Azoulai
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Nathalie Azoulai

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Python

Nathalie Azoulai

Paru le 28/08/2025

240 pages

Editions Gallimard

9,50 €

ActuaLitté
9782073115591
© Notice établie par ORB
