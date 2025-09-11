Inscription
#Imaginaire

Errabundus

Gustave Auguste

Frappé par une malédiction, le roi Lazare espère rejoindre le royaume des Cieux pour se débarrasser des ailes qui ont remplacé ses mains. Sous les nuages de Paris, Diane veille sur lui depuis que son coeur en a fait son premier amour. Seul leur ami commun, le placide Enzo, semble pouvoir mettre un terme à leurs tourments, à moins qu'il n'en soit justement la source... Métaphorique et teinté d'onirisme, Errabundus révèle une âpre quête initiatique à travers les premiers doutes de l'amour. Des errances communes aux vérités intimes, ce récit croisé dévoile ce que l'adolescence bouleverse en chacun, furieux de vivre mais terrifié à l'idée d'être soi.

Par Gustave Auguste
Chez Les mondes flottants

|

Auteur

Gustave Auguste

Editeur

Les mondes flottants

Genre

Mondes fantastiques

Errabundus

Gustave Auguste

Paru le 11/09/2025

132 pages

Les mondes flottants

15,00 €

9782956245025
