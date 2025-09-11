Frappé par une malédiction, le roi Lazare espère rejoindre le royaume des Cieux pour se débarrasser des ailes qui ont remplacé ses mains. Sous les nuages de Paris, Diane veille sur lui depuis que son coeur en a fait son premier amour. Seul leur ami commun, le placide Enzo, semble pouvoir mettre un terme à leurs tourments, à moins qu'il n'en soit justement la source... Métaphorique et teinté d'onirisme, Errabundus révèle une âpre quête initiatique à travers les premiers doutes de l'amour. Des errances communes aux vérités intimes, ce récit croisé dévoile ce que l'adolescence bouleverse en chacun, furieux de vivre mais terrifié à l'idée d'être soi.