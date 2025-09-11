T-Rex - Le roi des dinosaures

Découvrez tous les secrets du T-rex, le dinosaure le plus fascinant ! Ce livre allie science et art pour vous révéler son époque, ses habitudes et son mode de vie. A travers des textes détaillés et des illustrations splendides de squelettes, muscles, fossiles et reconstitutions artistiques, plongez dans l'univers du T-rex. Les grandes planches colorées et les rabats offrent un rendu spectaculaire, reproduisant de manière réaliste le prédateur et son habitat. Un voyage captivant à travers l'histoire de ce carnivore légendaire.