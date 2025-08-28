Charles et Ray Eames

Créateurs ouverts, curieux et passionnés, Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) Eames laissent une oeuvre constituée de plus d'une centaine de meubles, véritables best-sellers du design dont beaucoup sont toujours édités et vendus aujourd'hui. Communicants de génie, ils ont révolutionné les modes d'exposition en associant les pratiques artistiques afin de captiver le public le plus large. La présence de leurs oeuvres dans les collections de musées majeurs, du Centre Pompidou (Paris) au Victoria & Albert Museum (Londres), en passant par le Los Angeles County Museum of Art ou le MoMA (New York), affirme leur contribution essentielle à l'art du XX siècle.