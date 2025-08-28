Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Charles et Ray Eames

Yvan Mietton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Créateurs ouverts, curieux et passionnés, Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) Eames laissent une oeuvre constituée de plus d'une centaine de meubles, véritables best-sellers du design dont beaucoup sont toujours édités et vendus aujourd'hui. Communicants de génie, ils ont révolutionné les modes d'exposition en associant les pratiques artistiques afin de captiver le public le plus large. La présence de leurs oeuvres dans les collections de musées majeurs, du Centre Pompidou (Paris) au Victoria & Albert Museum (Londres), en passant par le Los Angeles County Museum of Art ou le MoMA (New York), affirme leur contribution essentielle à l'art du XX siècle.

Par Yvan Mietton
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Yvan Mietton

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Design

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Charles et Ray Eames par Yvan Mietton

Commenter ce livre

 

Charles et Ray Eames

Yvan Mietton

Paru le 28/08/2025

Editions Les Arènes

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037513816
9791037513816
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.