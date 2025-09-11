Inscription
Les Mayas et les Aztèques racontés aux enfants

Javier Joaquín, Marco Casareto

Prêts à découvrir tous les secrets des anciennes civilisations des Mayas et des Aztèques ? Un incroyable voyage au coeur de l'Amérique centrale, brillamment raconté par l'historien Marco Casareto et illustré par Javier Joaquin. Ce livre guidera les jeunes lecteurs (et les plus grands) à la découverte des traditions, de la fameuse ville de Tenochtitlan et d'autres lieux mystérieux, où des divinités légendaires raconteront les histoires mythiques d'un des peuples les plus fascinants de l'histoire. Une aventure pour les courageux, avec des rencontres de démons monstrueux et d'êtres hybrides comme Quetzalcoatl.

Par Javier Joaquín, Marco Casareto
Chez Nuinui jeunesse

Auteur

Javier Joaquín, Marco Casareto

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Autres civilisations

Les Mayas et les Aztèques racontés aux enfants

Javier Joaquín, Marco Casareto

Paru le 25/09/2025

48 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Scannez le code barre 9782889574360
9782889574360
