Les Mayas et les Aztèques racontés aux enfants

Prêts à découvrir tous les secrets des anciennes civilisations des Mayas et des Aztèques ? Un incroyable voyage au coeur de l'Amérique centrale, brillamment raconté par l'historien Marco Casareto et illustré par Javier Joaquin. Ce livre guidera les jeunes lecteurs (et les plus grands) à la découverte des traditions, de la fameuse ville de Tenochtitlan et d'autres lieux mystérieux, où des divinités légendaires raconteront les histoires mythiques d'un des peuples les plus fascinants de l'histoire. Une aventure pour les courageux, avec des rencontres de démons monstrueux et d'êtres hybrides comme Quetzalcoatl.