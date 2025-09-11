Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon quotidien SUPER minimaliste

Ophélie Bel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Encore plus de DIY naturels pour un intérieur sain et écologique. Vos baskets préférées ne sont plus blanches ? Vous peinez à décrasser vos appareils électroménagers ? Vous ne savez pas comment nettoyer vos ustensiles en bois ni votre brosse à cheveux ? Découvrez dans ce guide, pièce par pièce, de la cuisine au dressing, des astuces simples pour détoxifier votre intérieur et créer un havre de paix sain et durable ! Au programme : - plus de 80 recettes inédites, faciles à réaliser ; - des produits faits maison et naturels ; - des DIY pour chaque coin et recoin de votre logement (cuisine, salle de bains, WC, buanderie, dressing, terrasse, voiture...).

Par Ophélie Bel
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Ophélie Bel

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Arts ménagers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon quotidien SUPER minimaliste par Ophélie Bel

Commenter ce livre

 

Mon quotidien SUPER minimaliste

Ophélie Bel

Paru le 11/09/2025

128 pages

Editions Jouvence

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539796
9782889539796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.