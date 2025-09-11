Mon quotidien SUPER minimaliste

Encore plus de DIY naturels pour un intérieur sain et écologique. Vos baskets préférées ne sont plus blanches ? Vous peinez à décrasser vos appareils électroménagers ? Vous ne savez pas comment nettoyer vos ustensiles en bois ni votre brosse à cheveux ? Découvrez dans ce guide, pièce par pièce, de la cuisine au dressing, des astuces simples pour détoxifier votre intérieur et créer un havre de paix sain et durable ! Au programme : - plus de 80 recettes inédites, faciles à réaliser ; - des produits faits maison et naturels ; - des DIY pour chaque coin et recoin de votre logement (cuisine, salle de bains, WC, buanderie, dressing, terrasse, voiture...).