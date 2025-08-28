DRCL midnight children Tome 5

Le mythe de Dracula revisité par un orfèvre du manga ! Désormais retenu dans le château du comte Dracula, le jeune Jonathan Harker est forcé d'enseigner à ce dernier les us et coutumes britanniques... En effet, le vampire a prévu de s'installer en Angleterre afin de se repaître des habitants du pays, et ainsi d'assouvir sa soif de sang. Pour ce faire, la créature revêt une nouvelle apparence, celle du comte de Whitby, et entreprend son funeste voyage... Parallèlement, Mina semble pouvoir entrer en contact avec Jonathan. Mais, pour la jeune fille, difficile de distinguer le rêve de la terrible réalité... Le brillant Shin'ichi Sakamoto ( Ascension , Innocent ...) revisite le mythe de Dracula et installe le plus célèbre des maudits au coeur de la jeune élite anglaise ! Cette relecture moderne qui dépasse les genres et les frontières, est portée par des "enfants de minuit" tous différents, mais unis dans leur volonté de se frayer un chemin à travers les ténèbres...