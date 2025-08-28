Inscription
#Manga

#DRCL midnight children Tome 5

Shin'ichi Sakamoto, Sylvain Chollet, Clair Obscur

ActuaLitté
Le mythe de Dracula revisité par un orfèvre du manga ! Désormais retenu dans le château du comte Dracula, le jeune Jonathan Harker est forcé d'enseigner à ce dernier les us et coutumes britanniques... En effet, le vampire a prévu de s'installer en Angleterre afin de se repaître des habitants du pays, et ainsi d'assouvir sa soif de sang. Pour ce faire, la créature revêt une nouvelle apparence, celle du comte de Whitby, et entreprend son funeste voyage... Parallèlement, Mina semble pouvoir entrer en contact avec Jonathan. Mais, pour la jeune fille, difficile de distinguer le rêve de la terrible réalité... Le brillant Shin'ichi Sakamoto ( Ascension , Innocent ...) revisite le mythe de Dracula et installe le plus célèbre des maudits au coeur de la jeune élite anglaise ! Cette relecture moderne qui dépasse les genres et les frontières, est portée par des "enfants de minuit" tous différents, mais unis dans leur volonté de se frayer un chemin à travers les ténèbres...

Par Shin'ichi Sakamoto, Sylvain Chollet, Clair Obscur
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Shin'ichi Sakamoto, Sylvain Chollet, Clair Obscur

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

#DRCL midnight children Tome 5

Shin'ichi Sakamoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 28/08/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Scannez le code barre 9791032719794
9791032719794
© Notice établie par ORB
