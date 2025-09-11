Inscription
#Beaux livres

La Nourrice et l'enfant

Emmanuelle Brugerolles, David Guillet

Associant l'histoire culturelle et artistique à l'étude précise des oeuvres, Emmanuelle Brugerolles et David Guillet révèlent avec La Nourrice et l'enfant. De Greuze à Daumier, ouvrage richement illustré, un sujet poignant et un aspect aussi méconnu que passionnant de la société des XVIIIe et XIXe siècles. Le XVIIIe siècle est, en France particulièrement, celui de la famille, d'une famille progressivement resserrée où la place de l'enfant est croissante. Paradoxalement, c'est aussi celui où la mise en nourrice se développe et tend à se généraliser jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cette apparente contradiction se traduit par le développement d'un arsenal législatif et réglementaire, le Code des nourrices, promulgué en 1781, qui encadre cette pratique à laquelle personne ne reste indifférent. Parallèlement, médecins, philosophes, moralistes soulignent les risques de l'allaitement nourricier mais s'accordent à convenir que l'état de la société et celui des moeurs ne permettent guère d'y renoncer. Les artistes - dessinateurs, peintres et graveurs tout particulièrement - se saisissent de ce thème et ne tardent pas à en faire, bien plus qu'un simple motif anecdotique propre à animer des scènes de genre, un sujet à la fois grave et pathétique. Départ du nourrisson, retour de l'enfant sevré, séparation d'avec la nourrice et retrouvailles douloureuses sinon impossibles avec les membres de sa famille : c'est Jean-Baptiste Greuze qui, parmi les artistes du XVIIIe siècle, a le mieux su donner forme à ces drames familiaux, avant que les graveurs et romanciers du siècle suivant - Grandville puis Daumier, Alphonse Daudet et Emile Zola - s'en emparent sans ménagements, sur un mode renouvelé, celui du réquisitoire ou de la satire des moeurs de la bourgeoisie.

Par Emmanuelle Brugerolles, David Guillet
Chez Le Passage

|

Auteur

Emmanuelle Brugerolles, David Guillet

Editeur

Le Passage

Genre

Monographies

La Nourrice et l'enfant

Emmanuelle Brugerolles, David Guillet

Paru le 11/09/2025

224 pages

Le Passage

35,00 €

9782847425369
