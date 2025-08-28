Tous moyens ?

Omniprésentes dans les discours, régulièrement invoquées par les journalistes et les responsables politiques, les classes moyennes restent pourtant difficiles à définir avec précision. On les décrit habituellement comme un monde intermédiaire, entre les classes dominantes et les classes populaires. Mais au-delà d'une zone médiane, que désignent les classes moyennes ? Où habitent-elles ? Pour qui votent-elles ? Quels sont leurs pratiques, leur niveau de vie, leurs aspirations ? Sont-elles en voie de paupérisation, en déclin, en crise ? Rompant avec les idées reçues, les chercheurs réunis dans cet ouvrage dessinent un portrait vivant et rigoureux de cette France "moyenne" et plurielle.
Par
Olivier Masclet, Catherine Leclercq Chez
Editions Le Cavalier Bleu
