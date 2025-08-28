Tous moyens ?

Inscription
Omniprésentes dans les discours, régulièrement invoquées par les journalistes et les responsables politiques, les classes moyennes restent pourtant difficiles à définir avec précision. On les décrit habituellement comme un monde intermédiaire, entre les classes dominantes et les classes populaires. Mais au-delà d'une zone médiane, que désignent les classes moyennes ? Où habitent-elles ? Pour qui votent-elles ? Quels sont leurs pratiques, leur niveau de vie, leurs aspirations ? Sont-elles en voie de paupérisation, en déclin, en crise ? Rompant avec les idées reçues, les chercheurs réunis dans cet ouvrage dessinent un portrait vivant et rigoureux de cette France "moyenne" et plurielle.

