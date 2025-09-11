Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

The brotherhood

Thomas Resendes, Carolina Bianchi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
The Brotherhood fait suite à La Mariée et Bonne nuit Cendrillon qui avait provoqué une onde de choc lors de sa première à Avignon où Carolina Bianchi amenait des réflexions sur la performance et la théâtralité, à travers un lit d'histoires de viols brutaux et de meurtres de femmes. Dans ce deuxième chapitre de la Trilogie des chiennes, Carolina Bianchi se penche sur la complexité de certains "pactes de masculinité" , notamment sur les origines de la fraternité entre les hommes, mettant en lumière les codes mutuels violents qui contribuent à normaliser et perpétuer le viol et la violence sexuelle à travers leur lexique. Carolina Bianchi utilise les principes du théâtre pour articuler des voies possibles à cette discussion, créant des liens forts entre la représentation et le traumatisme réel, les structures de pouvoir dans l'art et la poésie radicale, les origines de la misogynie et une sexualité en crise. La structure de cette réflexion se révèle être un piège, affaiblissant l'auteurité de Bianchi et la transformant en un personnage qui subit les conséquences d'avoir scruté cette "fraternité" de si près.

Par Thomas Resendes, Carolina Bianchi
Chez Les Solitaires Intempestifs

|

Auteur

Thomas Resendes, Carolina Bianchi

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The brotherhood par Thomas Resendes, Carolina Bianchi

Commenter ce livre

 

The brotherhood

Carolina Bianchi trad. Thomas Resendes

Paru le 11/09/2025

72 pages

Les Solitaires Intempestifs

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846817912
9782846817912
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.