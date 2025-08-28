Savoirs et franc-maçonnerie au siècle des Lumières

Une plongée dans le XVIIIe siècle où la franc-maçonnerie, portée par des esprits visionnaires comme Helvétius, tisse un lien inédit entre science, philosophie et quête du bonheur universel. Grâce aux efforts déployés par Montesquieu à partir de 1730, la franc-maçonnerie a cessé d'être en France une activité essentiellement inspirée par les catholiques jacobites pour devenir une pratique dédiée aux savants et aux intellectuels. Cette métamorphose a été rendue possible par un fermier général philosophe et protestant, Claude-Adrien Helvétius, qui eut l'idée de fonder un atelier exceptionnel auquel pouvaient s'inscrire tous les plus grands penseurs du temps. La mort ne lui a pas laissé le temps de mener à bien ce projet qui fut repris par sa veuve, cousine de Marie-Antoinette, l'astronome Lalande, et Benjamin Franklin, ami de Mme Helvétius. La Loge des Neuf Soeurs constitua un vivier unique qui préfigure nos technopoles modernes en ce sens que tous les savants et écrivains qui la composèrent purent confronter leurs modes de recherche, échanger sur leurs découvertes respectives, pratiquer des enseignements théoriques et techniques croisés qui aboutirent à des avancées spectaculaires. Le salon de Mme Helvétius constitua une sorte de cayenne permanente où toutes les idées pouvaient s'exprimer, même au temps où la Révolution avait suspendu les travaux partout en France. Loin de rester un exemple unique, cet atelier donna naissance dans de nombreuses villes à des Académies des sciences, belles-lettres et arts, calquées sur le même schéma et dont certaines existent toujours. C'est sur ce terreau productif qui incluait également le souci des applications économiques de chaque découverte que purent se développer les grandes idées qui permirent la mise en oeuvre pratique du siècle des Lumières. Cet ouvrage trace le portrait de chacun de ces découvreurs : Jussieu, Condorcet, Lavoisier, Buffon, Lalande, Bailly, Franklin, Berthollet, Lacépède, Bordeu, Vicq d'Azyr, de leurs amis peintres, musiciens, graveurs et sculpteurs et des philosophes, écrivains et journalistes qui, participant à leurs travaux, s'en inspirèrent et mirent tout en oeuvre pour les faire connaître.