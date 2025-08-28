Déméter, la déesse de la Végétation, n'est pas la plus célèbre des divinités grecques. Pourtant, sans elle, la Terre serait sèche et dépeuplée. Le malheur s'abat sur elle le jour où sa fille Perséphone disparaît. Accident ou enlèvement ? Elle part à sa recherche, fouille, interroge sans aucun résultat. Le ravisseur est-il si puissant que tout le monde craint de déclencher sa colère en le dénonçant ? Déméter finit par découvrir la vérité : Perséphone a été enlevée par Hadès le dieu des Enfers avec la complicité du puissant Zeus. Si elle n'agit pas elle ne la reverra jamais. Elle décide d'utiliser la métamorphose, la ruse, le chantage et cesse de s'occuper de végétation. Plus rien ne poussera sur Terre tant que sa fille ne lui sera pas rendue ! La famine menace. Déméter résiste à toutes les pressions avant d'accepter le compromis proposé par Zeus. Bien obligé, Hadès fait de même. Désormais, la jeune Perséphone vivra avec son ravisseur et époux six mois de l'année aux Enfers, avec sa mère les autres six mois sur Terre. Depuis ce jour, quand Déméter retrouve sa fille, la végétation renaît, c'est le printemps et l'été. L'automne puis l'hiver se passent en l'absence de Perséphone. Ainsi s'explique la ronde des saisons !