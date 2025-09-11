Inscription
La dialectique et ses contradictions

Jean-Marie Brohm

Repenser les rapports de la dialectique et du processus historique, de la dialectique et de la praxis politique, de la dialectique et de la connaissance sociale, c'est ce à quoi voudrait contribuer cet essai qui permet d'éclairer les contradictions de la situation géopolitique actuelle. Si la pensée dialectique a son origine dans la philosophie grecque, l'idée que rien ne subsiste ni ne demeure jamais le même, que tout se transforme en son contraire, que tout le réel est contradictoire a été approfondie au XIXe siècle par Hegel en analysant les formes essentielles des contradictions : permanence et changement, identité et altérité, unité et multiplicité, objectif et subjectif, totalité et parties, essence et apparence, quantitatif et qualitatif. A sa suite, Marx et les auteurs se réclamant du marxisme ont appliqué l'analyse dialectique à la critique du mode de production capitaliste tandis que de nombreux penseurs (philosophes, psychanalystes, sociologues) se sont réclamés de la méthode dialectique pour étudier les contradictions qui prévalent dans les conflits sociaux et familiaux, les affrontements politiques et les guerres : unité des contraires - ami-ennemi, dominant-dominé - contradictions principales, contradictions secondaires, négation de la négation. En s'appuyant sur un vaste corpus, cet essai offre une étude approfondie de la pensée dialectique.

Chez Presses universitaires de Paris Ouest

Histoire de la philosophie

Paru le 11/09/2025

350 pages

18,00 €

9782840166030
