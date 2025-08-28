Picasso céramiques

Picasso n'a jamais considéré la céramique comme un art mineur et a ainsi pu approfondir, à travers ce médium, des pratiques artistiques qui le préoccupaient depuis ses années cubistes. La céramique lui a également permis de renouer avec les traditions anciennes et populaires, ainsi qu'avec l'iconographie et les mythes de l'espace méditerranéen. Après quelques expériences au début du siècle, Picasso ne se consacre à la céramique qu'à partir de 1947, dans l'atelier Madoura à Vallauris. L'artiste a ensuite autorisé Suzanne et Georges Ramié à réaliser des reproductions en édition limitée d'une partie de ses céramiques, couvrant l'ensemble de sa production entre 1947 et 1971. Ces éditions, qui s'inscrivent dans la continuité de sa production, ont contribué à populariser son oeuvre. Ce catalogue apporte quelques clés pour mieux comprendre le processus créatif de Picasso, ses motivations, ainsi que les procédés de création de ses séries d'édition céramiques.