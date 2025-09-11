Inscription
#Beaux livres

Eperdument chevaux

Laurence Barruel

ActuaLitté
Un beau-livre captivant qui célèbre l'incroyable relation entre l'homme et le cheval, animal qui l'accompagne depuis toujours. Un panorama des races les plus emblématiques, illustré par des photographies sublimes. Une mise en page élégante et immersive qui transporte le lecteur auprès de ces animaux majestueux. Un ouvrage incontournable pour les passionnés du monde équin. Les sublimes photographies de Laurence Barruel, photographe professionnelle, enrichissent l'ouvrage en capturant toute l'émotion et la majesté des chevaux.

Par Laurence Barruel
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Laurence Barruel

Editeur

Editions Artémis

Genre

Mammifères

Eperdument chevaux

Laurence Barruel

Paru le 11/09/2025

224 pages

Editions Artémis

29,90 €

