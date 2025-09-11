Eperdument chevaux

Un beau-livre captivant qui célèbre l'incroyable relation entre l'homme et le cheval, animal qui l'accompagne depuis toujours. Un panorama des races les plus emblématiques, illustré par des photographies sublimes. Une mise en page élégante et immersive qui transporte le lecteur auprès de ces animaux majestueux. Un ouvrage incontournable pour les passionnés du monde équin. Les sublimes photographies de Laurence Barruel, photographe professionnelle, enrichissent l'ouvrage en capturant toute l'émotion et la majesté des chevaux.