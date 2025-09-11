Ancestralité et autochtonie

Comment la mémoire des origines participe-t-elle à la construction des identités et des territoires ? Cette interrogation, qui traverse les individus et les sociétés dans la longue durée, est abordée dans ce volume en questionnant le rapport aux origines autour de deux formes d'appartenance : l'ancestralité (comme rapport aux origines familiales) et l'autochtonie (comme rapport aux origines géographiques). La problématique de la mémoire des origines, parce qu'elle associe une analyse critique de la notion d'origine et une réflexion sur l'expression spatiale des identités individuelles et collectives, nécessite une approche résolument pluridisciplinaire. L'ouvrage regroupe ainsi les contributions d'historiens spécialistes des différentes périodes, d'archéologues, d'anthropologues, de politistes et de juristes afin de confronter les concepts et les méthodes autour d'un objet partagé. Ce choix a permis de multiplier les contextes d'analyse - avec une attention particulière portée aux enjeux de mémoire liés au fait colonial - et de confronter différentes manières de faire vivre cette mémoire des origines, à travers des mots, des objets, des lieux.