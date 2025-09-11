Inscription
#Essais

Ancestralité et autochtonie

Marie-Jeanne Ouriachi, Valérie Piétri

ActuaLitté
Comment la mémoire des origines participe-t-elle à la construction des identités et des territoires ? Cette interrogation, qui traverse les individus et les sociétés dans la longue durée, est abordée dans ce volume en questionnant le rapport aux origines autour de deux formes d'appartenance : l'ancestralité (comme rapport aux origines familiales) et l'autochtonie (comme rapport aux origines géographiques). La problématique de la mémoire des origines, parce qu'elle associe une analyse critique de la notion d'origine et une réflexion sur l'expression spatiale des identités individuelles et collectives, nécessite une approche résolument pluridisciplinaire. L'ouvrage regroupe ainsi les contributions d'historiens spécialistes des différentes périodes, d'archéologues, d'anthropologues, de politistes et de juristes afin de confronter les concepts et les méthodes autour d'un objet partagé. Ce choix a permis de multiplier les contextes d'analyse - avec une attention particulière portée aux enjeux de mémoire liés au fait colonial - et de confronter différentes manières de faire vivre cette mémoire des origines, à travers des mots, des objets, des lieux.

Par Marie-Jeanne Ouriachi, Valérie Piétri
Chez PU Rennes

|

Auteur

Marie-Jeanne Ouriachi, Valérie Piétri

Editeur

PU Rennes

Genre

Ethnologie et anthropologie

Ancestralité et autochtonie

Marie-Jeanne Ouriachi, Valérie Piétri

Paru le 18/09/2025

PU Rennes

25,00 €

ActuaLitté
9782753599017
© Notice établie par ORB
