L'ascension

LES PLUS BEAUX SOMMETS SONT CEUX QUE L'ON GRAVIT ENSEMBLE. De la Dent du Géant à l'Everest, en passant par le Cervin et l'Ama Dablam, Mathis Dumas a initié Inoxtag aux lois de la montagne et l'a entraîné dans des défis extrêmes à travers des paysages à couper le souffle. Il partage ici son parcours hors du commun et nous plonge dans son univers : lignes de crêtes vertigineuses, lumières irréelles au sommet du monde, décisions où chaque instant compte. Mais derrière la beauté brute des sommets, il y a l'exigence : l'entraînement physique et mental, la préparation minutieuse, la gestion du risque et de la peur, l'humilité face à la nature.