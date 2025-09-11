21 jours pour apprendre à déguster la bière

Une méthode simple et accessible pour tous les amateurs de bière, qu'ils soient débutants ou connaisseurs A travers un programme progressif de 21 jours, ce livre offre des conseils détaillés pour affiner ses sens et apprécier pleinement chaque gorgée. En explorant les différents styles, arômes, et techniques de dégustation, il invite à découvrir l'univers riche et varié de la bière. Un accompagnement ludique et didactique pour mieux connaître la bière et enrichir son expérience de dégustation.