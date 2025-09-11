Inscription
#Essais

21 jours pour apprendre à déguster la bière

Cyril Hubert

ActuaLitté
Une méthode simple et accessible pour tous les amateurs de bière, qu'ils soient débutants ou connaisseurs A travers un programme progressif de 21 jours, ce livre offre des conseils détaillés pour affiner ses sens et apprécier pleinement chaque gorgée. En explorant les différents styles, arômes, et techniques de dégustation, il invite à découvrir l'univers riche et varié de la bière. Un accompagnement ludique et didactique pour mieux connaître la bière et enrichir son expérience de dégustation.

Par Cyril Hubert
Chez Charles Massin

|

Auteur

Cyril Hubert

Editeur

Charles Massin

Genre

Bière, cidre

21 jours pour apprendre à déguster la bière

Cyril Hubert

Paru le 11/09/2025

128 pages

Charles Massin

19,90 €

ActuaLitté
9782707214652
