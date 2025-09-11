Vous manquez de distractions dans vos moments de recueillement ? Fou rire garanti avec le pavé des WC : L'officiel des toilettes 2026 ! Vous ne verrez jamais plus "le petit coin' comme avant. Quoi de plus naturel que de se détendre tranquillement dans vos toilettes à l'abri des regards indiscrets ? Cette anthologie de l'humour vespasien, agrémentée d'une panoplie de jeux distrayants, redonnera le sourire aux plus constipés d'entre vous : blagues à pisser de rire, infos qui vous en bouchent un petit coin pimentées par quelques énigmes de Walter Cosette... Retrouvez aussi des jeux cacaptivants : pipiramidial, WC pendu, Motocrottes, Madame et Monsieur, message codé, labylettres, 7 différences et autres récréations laxatives. Avec ce grand livre des toilettes, vous ne vivrez plus jamais le petit coin comme avant !