La bibliothèque retrouvée

Vanessa de Senarclens

En mars 1945, l'Armée rouge entre en Poméranie. A deux cents kilomètres au nord-est de Berlin, l'immense bibliothèque du château de Plathe, trésor de plusieurs générations, se volatilise à travers l'Europe en ruine. Sept décennies plus tard, Vanessa de Senarclens accueille dans son bureau un meuble à tiroirs appartenant à sa belle-famille : un catalogue qui recense seize mille ouvrages, dont un volume clandestin de Voltaire, un Aristote préfacé par Erasme, les fleurs de Maria Sybilla Merian. C'est la bibliothèque perdue de Poméranie. Armée d'une solide formation d'historienne et d'un sens de l'humour salvateur, l'enquêtrice décide d'en retracer la trajectoire. Elle dresse le portrait de celles et ceux qui l'ont fondée, conservée et enrichie, de la Prusse des Lumières jusqu'à l'horreur nazie. En interrogeant aussi les derniers témoins de la collection intacte et le silence qui s'est imposé après la guerre, ce livre fait le pari qu'un récit peut transmettre même ce qui a disparu. Née en 1968 à Genève, Vanessa de Senarclens vit depuis 1996 à Berlin, où elle enseigne la littérature française à l'université Humboldt. Avec "La bibliothèque retrouvée, une enquête", elle s'échappe pour la première fois des sentiers académiques et trouve sa voix à la frontière du récit littéraire et de l'essai.

Par Vanessa de Senarclens
Chez Editions Zoé

|

Auteur

Vanessa de Senarclens

Editeur

Editions Zoé

Genre

Histoire littéraire

La bibliothèque retrouvée

Vanessa de Senarclens

Paru le 28/08/2025

252 pages

Editions Zoé

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782889075294
