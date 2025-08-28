Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Visites au Saint Sacrement

Alphonse de Liguori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le docteur de la prière nous offre ici 31 visites au Saint Sacrement, à la Sainte Vierge et à saint Joseph, soit tout un mois entier. Il nous exhorte à "visiter chaque jour le Saint Sacrement dans une église, et la divine Mère devant quelque dévote image. Pourquoi Jésus-Christ fait-il sa demeure sur les autels, en tant d'églises, sinon pour dispenser ses grâces à tous ceux qui viennent le visiter ? Aussi les âmes qui pratiquent cette excellente dévotion en retirent-elles d'innombrables bienfaits".

Par Alphonse de Liguori
Chez Editions Traditions Monastiques

|

Auteur

Alphonse de Liguori

Editeur

Editions Traditions Monastiques

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Visites au Saint Sacrement par Alphonse de Liguori

Commenter ce livre

 

Visites au Saint Sacrement

Alphonse de Liguori

Paru le 28/08/2025

192 pages

Editions Traditions Monastiques

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782878101812
9782878101812
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.