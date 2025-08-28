Le docteur de la prière nous offre ici 31 visites au Saint Sacrement, à la Sainte Vierge et à saint Joseph, soit tout un mois entier. Il nous exhorte à "visiter chaque jour le Saint Sacrement dans une église, et la divine Mère devant quelque dévote image. Pourquoi Jésus-Christ fait-il sa demeure sur les autels, en tant d'églises, sinon pour dispenser ses grâces à tous ceux qui viennent le visiter ? Aussi les âmes qui pratiquent cette excellente dévotion en retirent-elles d'innombrables bienfaits".