L'ennéagramme au travail en BD !

Dans la continuité de l'ennéagramme en BD, ce livre décrit les 9 personnalités de l'ennéagramme dans le cadre professionnel. Il permettra de mieux comprendre sa personnalité et celle de son entourage dans le monde du travail. Les autrices exposent les 9 profils de l'ennéagramme au travail qui renvoient à la motivation, au leadership, aux zones de compétences et d'excellences ainsi qu'aux zones de difficultés et de stress. Elles présentent ensuite les principaux mécanismes de chaque profil en situation professionnelle. Les lecteurs disposeront ainsi de clefs pour mieux communiquer, motiver, féliciter et aussi assurer des feed-back difficiles tout en maintenant une relation de qualité et dans la durée. En s'appuyant sur les mécanismes de chaque profil, ils pourront prévenir et gérer les situations conflictuelles, assurer des négociations pérennes, accompagner les changements et ainsi assurer un management d'équipe motivant et engageant.