Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

L'ennéagramme au travail en BD !

Johanna Crainmark, Nathalie Leclef

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la continuité de l'ennéagramme en BD, ce livre décrit les 9 personnalités de l'ennéagramme dans le cadre professionnel. Il permettra de mieux comprendre sa personnalité et celle de son entourage dans le monde du travail. Les autrices exposent les 9 profils de l'ennéagramme au travail qui renvoient à la motivation, au leadership, aux zones de compétences et d'excellences ainsi qu'aux zones de difficultés et de stress. Elles présentent ensuite les principaux mécanismes de chaque profil en situation professionnelle. Les lecteurs disposeront ainsi de clefs pour mieux communiquer, motiver, féliciter et aussi assurer des feed-back difficiles tout en maintenant une relation de qualité et dans la durée. En s'appuyant sur les mécanismes de chaque profil, ils pourront prévenir et gérer les situations conflictuelles, assurer des négociations pérennes, accompagner les changements et ainsi assurer un management d'équipe motivant et engageant.

Par Johanna Crainmark, Nathalie Leclef
Chez Eyrolles

|

Auteur

Johanna Crainmark, Nathalie Leclef

Editeur

Eyrolles

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ennéagramme au travail en BD ! par Johanna Crainmark, Nathalie Leclef

Commenter ce livre

 

L'ennéagramme au travail en BD !

Johanna Crainmark, Nathalie Leclef

Paru le 25/09/2025

Eyrolles

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416018190
9782416018190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.