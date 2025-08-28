Comment des enfants deviennent des assassins

Comment des enfants peuvent-ils en arriver à tuer d'autres humains, parfois aussi jeunes qu'eux ? Quel est le rôle de la société, de l'entourage, de la justice, des réseaux sociaux ? Le Dr Michel Bourgat, directement touché par cette tragédie, fait le point sur la situation et propose des pistes pour enrayer ce fléau. Plusieurs affaires de meurtre impliquant des mineurs ont fait la une des médias en peu de temps : Elias, 14 ans, tué d'un coup de machette par deux multirécidivistes de 16 et 17 ans ; Louise, 11 ans, poignardée par un jeune adulte frustré d'avoir perdu une partie de jeu vidéo ; Socayna, 24 ans, tuée chez elle par la balle perdue d'un ado très connu de la justice ; Lorène, 15 ans, poignardée 57 fois par Justin, 16 ans, dans leur école à Nantes ; Mélanie, surveillante, tuée de plusieurs coups de couteau sous les yeux de la gendarmerie par un collégien de 14 ans. La violence n'est pas plus fréquente aujourd'hui que par le passé, mais elle a gagné en barbarie et en intensité. Elle n'est plus l'apanage de quelques individus à l'histoire chaotique. Les avancées informatiques du XXIe siècle n'ont rien amélioré. Notre jeunesse est en première ligne et n'a pas encore acquis, avec l'âge, la maturité et l'expérience qui lui permettraient de prendre du recul par rapport aux stimulations des nouvelles technologies. Le virtuel devient une norme égarant les plus fragiles sur la réalité du monde. Le meurtre est désormais une réponse acceptable pour ceux qui se sentent frustrés, incités par des influenceurs promouvant la violence comme méthode de pression. Dans cet ouvrage, l'auteur analyse les motivations, l'histoire et le contexte urbain et humain de ces crimes. Parent de victime, il tente une défense des oubliés de la justice des mineurs : les victimes elles-mêmes. Il propose également des réflexions pour améliorer cette justice indispensable et protéger une jeunesse qui représente notre avenir.