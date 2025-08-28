Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Comment des enfants deviennent des assassins

Michel Bourgat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment des enfants peuvent-ils en arriver à tuer d'autres humains, parfois aussi jeunes qu'eux ? Quel est le rôle de la société, de l'entourage, de la justice, des réseaux sociaux ? Le Dr Michel Bourgat, directement touché par cette tragédie, fait le point sur la situation et propose des pistes pour enrayer ce fléau. Plusieurs affaires de meurtre impliquant des mineurs ont fait la une des médias en peu de temps : Elias, 14 ans, tué d'un coup de machette par deux multirécidivistes de 16 et 17 ans ; Louise, 11 ans, poignardée par un jeune adulte frustré d'avoir perdu une partie de jeu vidéo ; Socayna, 24 ans, tuée chez elle par la balle perdue d'un ado très connu de la justice ; Lorène, 15 ans, poignardée 57 fois par Justin, 16 ans, dans leur école à Nantes ; Mélanie, surveillante, tuée de plusieurs coups de couteau sous les yeux de la gendarmerie par un collégien de 14 ans. La violence n'est pas plus fréquente aujourd'hui que par le passé, mais elle a gagné en barbarie et en intensité. Elle n'est plus l'apanage de quelques individus à l'histoire chaotique. Les avancées informatiques du XXIe siècle n'ont rien amélioré. Notre jeunesse est en première ligne et n'a pas encore acquis, avec l'âge, la maturité et l'expérience qui lui permettraient de prendre du recul par rapport aux stimulations des nouvelles technologies. Le virtuel devient une norme égarant les plus fragiles sur la réalité du monde. Le meurtre est désormais une réponse acceptable pour ceux qui se sentent frustrés, incités par des influenceurs promouvant la violence comme méthode de pression. Dans cet ouvrage, l'auteur analyse les motivations, l'histoire et le contexte urbain et humain de ces crimes. Parent de victime, il tente une défense des oubliés de la justice des mineurs : les victimes elles-mêmes. Il propose également des réflexions pour améliorer cette justice indispensable et protéger une jeunesse qui représente notre avenir.

Par Michel Bourgat
Chez Favre

|

Auteur

Michel Bourgat

Editeur

Favre

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment des enfants deviennent des assassins par Michel Bourgat

Commenter ce livre

 

Comment des enfants deviennent des assassins

Michel Bourgat

Paru le 28/08/2025

250 pages

Favre

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782828922283
9782828922283
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.